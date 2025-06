À 14 ans, un Septilien se démarque dans plus d’un sport

Bon au volley, bon au football et aussi en athlétisme, du haut de ses 14 ans, le Septilien Alex Mckinnon avait l’embarras du choix pour cet été.

Un choix s’imposait entre une participation à la phase 2 du camp d’Équipe Québec MU16 en football et les Jeux du Québec en volleyball.

Alex Mckinnon a tranché. Il vivra la compétition provinciale multisport pour une première fois. Ça se passera à Trois-Rivières du 26 au 29 juillet. Cette participation sera précédée de trois semaines de camp avec Équipe Côte-Nord en volleyball masculin.

« Ça sera ma dernière fois avec mes amis », a-t-il dit, lors de l’entrevue avec Le Nord-Côtier.

Le sportif retrouvera le ballon ovale assez vite après les Jeux du Québec. Il joindra les Lynx (catégorie cadet D3) de la concentration football de la polyvalente Wilbrod-Dufour d’Alma. Cette équipe évolue dans la Ligue de Québec/Chaudière-Appalaches en football à 12 contre 12.

Alex Mckinnon ne part pas seul pour le Lac-Saint-Jean. Son frère Jacob, sa mère, la conseillère municipale de Sept-Îles Carole Gaudreault et le conjoint de cette dernière y déménagent en juillet. L’idée était que les deux frangins puissent aller plus loin dans leur sport.

Carole Gaudreault en a parlé à ses fils et ils n’ont pas tardé à dire qu’ils étaient prêts pour ce changement. Pour sa part, Jacob ira au Cégep de Jonquière et jouera au volleyball.

« Tout s’est enchaîné », a mentionné la mère des deux athlètes.

Ce départ est un peu stressant aux dires d’Alex, « mais je vais m’habituer et je connais déjà des joueurs ». Il a eu l’occasion de faire une journée de football avec les Lynx en janvier.

Pour ce qui est d’Équipe Québec MU16, Alex pourra tenter sa chance à nouveau l’an prochain.

Celui qui a porté les couleurs du Husky football pour ses deux premières années au secondaire, à l’école Jean-du-Nord, avait passé avec succès la première étape du camp, qui avait lieu en avril.

Il devenait le premier du programme de l’école secondaire de Sept-Îles à être retenu pour la deuxième phase, ce que n’étaient pas parvenus à faire sept autres Husky au fil des années, notamment Liam Bergeron et Yohan Mayrand Duval pour 2025. Pour la seconde étape, le receveur de passe était le seul qui n’était pas issu d’une concentration ou sport-études football.

C’est en décembre que l’ado qui a eu 14 ans en février s’est fait remarquer, lors de sa participation au camp Athletic Academy, du côté de Québec. « Son nom est ressorti », a laissé entendre sa mère, Carole Gaudreault.

Alex Mckinnon se démarque par sa taille, sa vitesse et ses mains. « Je n’échappe pas de balle », lance-t-il. Lors de la saison automnale du Husky, il avait grandement impressionné avec la force et la distance de ses bottés.

Et ce qu’il aime du football, « les contacts, les stratégies et l’aspect équipe ». Il souhaite se rendre le plus loin possible dans ce sport, parlant des rangs universitaires. Il ajoutera que la CFL serait son ambition.

Il y a aussi l’athlétisme qui réussit à Alex Mckinnon. Il a démontré sa vitesse, lors du Championnat régional d’athlétisme des 24 et 25 mai à Baie-Comeau, avec une deuxième place au 200 m et une quatrième au 100 m. Pour la première distance, il a raté de peu son standard pour être sélectionné pour le Championnat provincial.