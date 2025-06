Des secteurs à risque élevé d’accidents à Sept-Îles et Port-Cartier

Des secteurs de la route 138 à Port-Cartier et Sept-Îles font partie des tronçons identifiés à risque élevé de collisions mortelles ou avec blessés graves. C’est ce que révèle le programme d’intervention Zone Zéro de la Sûreté du Québec.

À Sept-Îles, les deux secteurs particulièrement identifiés sont ceux de la rue Retty (km 1003) jusqu’à Plage Lévesque (km 1014), et, du Pont Jourdain (hauteur du parc Aylmer-Whittom, ou communément le parc ces écureuils) à la rue Desmeules (secteur Place de l’Anse). À Port-Cartier, c’est au km 943 (entrée près du Restaurant des Chutes).

L’approche d’intervention Zone Zéro est un travail de collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) et Contrôle routier Québec (CRQ).

Elle constitue « une stratégie de réponse afin d’intervenir de façon plus spécifique dans les secteurs accidentogènes », indique le communiqué de la SQ.

L’objectif est de viser les principales causes de collisions, « en outillant les patrouilleurs et patrouilleuses avec des actions concrètes et spécifiques à poser et en sensibilisant les usagers de la route à se responsabiliser face à leurs propres comportements », ajoute-t-on.

Plusieurs critères spécifiques ont servi à l’identification des sites, notamment un site qui est suffisamment circonscrit pour envisager des actions concrètes susceptibles de minimiser les risques de collisions et un site qui a connu dans les cinq dernières années, plus de deux collisions mortelles ou avec blessés graves « dont le contexte actuel persiste à constituer un défi pour le futur », précise-t-on.

Les clientèles cibles sont larges. La SQ parle d’usagers vulnérables (piétons, cycliste, motocycliste, personne à mobilité réduite), des jeunes conducteurs, des conducteurs aînés, des véhicules lourds et des véhicules récréotouristiques.

Les causes de collisions et facteurs aggravants sont la vitesse, la capacité de conduite affaiblie, la distraction et les comportements imprudents.

Enfin !

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, est content de voir que des actions seront certainement posées, alors qu’il s’est souvent fait dire que ce secteur n’était pas à risque et que des modifications n’étaient pas nécessaires.

« Ça fait des années qu’on le dit que ça prend une lumière clignotante à cet endroit, qu’on entend des gens dire qu’ils sont passés proche [de faire un accident] ou des ouf. J’espère qu’ils vont faire de quoi après tant d’années qu’on le demande. Ça devient périlleux. Il faut faire en sorte que ce soit sécuritaire pour nos citoyens du parc Dominique et pour les autres », a-t-il fait savoir au Journal.