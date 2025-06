Regain de popularité pour l’Ordre du Mérite Nord-Côtier

La 42e édition de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier a permis d’introniser 12 personnes et un organisme, soit l’équivalent à elle seule des récipiendaires des deux éditions précédentes.

« Le comité a rencontré plusieurs groupes et organismes de la région pour les sensibiliser et les informer davantage de ce que représente l’Ordre du Mérite Nord-Côtier pour l’ensemble des bénévoles qui œuvre depuis plus de 15 ans dans notre belle région », indique le président de l’Ordre, Pier Gilbert.

Parmi les élus de 2025, on retrouve des gens de Baie-Johan-Beetz, Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles et Baie-Comeau.

La cérémonie tenue dimanche devant 150 personnes à la Salle Jean-Marc-Dion a été ponctuée d’une prestation musicale des sœurs Poirier. L’événement sera diffusé prochainement sur nousTV.

Le formulaire d’inscription en vue de la 43e édition sera disponible sur le site Web de l’Ordre à partir de décembre.