Grève à la STQ : hypothèse de règlement pour les officiers de navigation

L’horizon s’éclaircit dans les négociations entre le syndicat des Métallos et la Société des traversiers du Québec.

Le conciliateur a présenté, tard mardi soir, une hypothèse de règlement pour le contrat de travail des 150 officiers de navigation et officiers mécaniciens qui a été accepté par les deux parties.

Les membres seront appelés à se prononcer sur cette dernière du 16 au 20 juin.

Les négociations doivent se poursuivre pour les travailleurs non brevetés des traverses de L’Isle-aux-Coudres, qui disposent toujours d’un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun.

Les 150 officiers mécaniciens et officiers de navigation ainsi que 120 syndiqués non brevetés, notamment des traverses de Charlevoix et de la Côte-Nord, sont sans contrat de travail depuis plus de deux ans.

« Aucune information quant à la nature de l’hypothèse de règlement formulée par le conciliateur ne sera divulguée avant que les membres en aient pris connaissance et aucune entrevue ne sera accordée », indique le syndicat des Métallos par communiqué.

L’éventualité d’une grève générale, même si des services essentiels avaient été maintenus, faisait notamment craindre le pire à l’industrie touristique et aurait plombé l’économie de L’Isle-aux-Coudres.