Un nouveau tournoi de volleyball de plage à Sept-Îles

Alors que la saison 2025 de volleyball de plage est toute jeune, un premier tournoi pointe au calendrier à Sept-Îles. Et il ne s’agit pas d’un des rendez-vous sur la plage de la rivière Moisie, mais de la compétition Volley Urbain.

La première édition de ce tournoi au profit du programme Espoirs du Club jOne de volleyball de plage se tiendra les 28 et 29 juin. Ça se jouera sur les terrains des sites de l’avenue Arnaud et derrière l’école Manikoutai.

Le Volley Urbain s’adresse autant aux jeunes qu’aux adultes.

Les catégories sont le 4×4 Mixte Compétition, Récréation et Participation.

« Les équipes de deux, trois ou quatre filles sont acceptées », indique le responsable de l’événement et du Club, Éric Sénéchal.

Les matchs se joueront par bloc afin de ne pas imputer la journée complète pour les participants.

Il en coûte 120 $ par formation. La date limite d’inscription est fixée au 24 juin. Le formulaire est disponible ICI.

Par ailleurs, la saison de la Ligue de beach-volley amitié d’été de Sept-Îles a pris son envol le 2 juin.

Pour ce qui est des dates des deux mythiques tournoi sur la plage de la rivière Moisie, l’Omnium dans l’vent a lieu les 5 et 6 juillet et le Volley-Soleil, deux semaines plus tard, soit les 19 et 20 juillet.