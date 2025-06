ITUM prépare sa population pour d’éventuelles évacuations

La Croix-Rouge et la SOPFEU sont parmi les invités d’une séance d’information sur les mesures d’urgence qui se tient mardi, à Uashat mak Mani-utenam.

Les mesures d’urgence du conseil tribal de W8abanaki (Onanak et Wolinak), l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador et des chercheurs de HEC feront des présentations tout au cours de la journée, à la Salle Teueikan de Mani-utenam.

« 22 000 personnes sont évacuées dans la province du Manitoba. Une majorité des évacués sont des autochtones », dit Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne au Québec.

Ce type de présentation est une première pour ITUM. Des sujets comme les changements climatiques, les façons de se préparer à une évacuation et la gestion du stress seront abordés.

Les mesures d’urgence peuvent être déclenchées non seulement par des feux de forêt, mais aussi, une panne d’électricité majeure, ou une crise d’eau potable.

Une séance d’information sur les mesures d’urgence se tient mardi, à Uashat mak Mani-utenam. Photo Sylvie Ambroise

« Pendant le Colloque Pakatakan en mai dernier, j’ai donné de l’information durant tout l’évènement. J’ai remarqué que plusieurs personnes de la communauté avaient des questionnements en lien avec les feux de forêts et des évacuations », explique Raynald Malec, coordonnateur des Services de mesures d’urgence pour ITUM. « On va parler du pourquoi cela arrive, quoi faire et accompagner la population », ajoute-t-il.

Il faut préparer aussi le « après », souligne-t-il. Bien souvent, le stress et l’anxiété se manifestent beaucoup plus longtemps après les sinistres.

ITUM souhaite outiller sa population. En juin 2023, rappelons que les feux de forêt avaient forcé l’évacuation d’urgence de plus de 5 000 personnes à Sept-Îles et Mani-utenam.

La présentation est rediffusée sur le site web de Innuweb et sur les ondes de la CKAU.