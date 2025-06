Un premier salon minier et métallurgique à Mani-utenam cet automne

Le Salon minier et métallurgique Kapakunaishenanutau, premier du genre en territoire innu, se tiendra au Centre culturel Tshissenitamun Mitshuap du 23 au 25 septembre 2025.

Depuis trois ans, le secteur de l’emploi d’ITUM en collaboration avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) planifie cet événement qui vise à rassembler la communauté de Uashat mak Mani-utenam, les entreprises des secteurs minier et métallurgique ainsi que les établissements de formation.

La directrice d’ITUM Emploi, Formation et Mitshim Shuniau, Annie Cyr, présente le salon comme « une occasion de mieux se comprendre, […] de réfléchir ensemble à un avenir professionnel et économique plus inclusif, et ce, dans un espace culturellement sécuritaire ».

Les compagnies ArcelorMittal et Rio Tinto IOC ainsi que le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie soutiennent l’initiative.

Les conférenciers traiteront notamment de l’intégration en emploi adaptée aux Premières Nations et aux Inuit, du développement des compétences et de la sécurisation culturelle en milieu de travail.

Ghislain Picard, le chef sortant de l’Assemblée des Premières Nations du Québec, est annoncé dans la programmation.

Le directeur général de Chemin de fer, Port et Énergie de Rio Tinto IOC, José Riopel, a fait valoir leur volonté de « réconciliation » avec les peuples autochtones grâce au « dialogue, à l’ouverture et à la confiance ».

« Nous sommes convaincus que des relations solides se construisent dans l’écoute, la collaboration et la reconnaissance des savoirs et des réalités de chacun », a souligné Anne-Marie Dontigny, directrice des communications par intérim chez ArcelorMittal.

Le Salon Kapakunaishenanutau est ouvert à toute personne intéressée par une carrière dans ce domaine.

Le nouveau chef du Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan St-Onge, souhaite renégocier à la hausse les ententes de répercussions et avantages conclues avec les compagnies minières qui exploitent le territoire ancestral innu.