Le Port de Sept-Îles a trouvé sa nouvelle PDG

C’est Alexandra Chouinard qui succédera à Pierre D. Gagnon à titre de présidente-directrice générale du Port de Sept-Îles.

Native de la Gaspésie et ayant grandi à Sept-Îles, Mme Chouinard est bien au fait des enjeux économiques de la région. Elle a occupé des postes d’expert et de direction, notamment au sein du Bureau de projets d’ArcelorMittal Mines Canada.

« Ayant grandi à Sept-Îles, j’ai été témoin de l’ascension fulgurante et de l’essor structurant qu’a connu le Port de Sept-Îles au cours des deux dernières décennies. C’est donc avec beaucoup d’humilité et un immense respect pour cette institution, pour le travail colossal abattu par M. Gagnon et toute son équipe, que j’entame ce nouveau défi, accompagné d’un désir sincère d’assurer une transition la plus organique possible », affirme Alexandra Chouinard par voie de communiqué.

C’est le 11 août qu’elle entrera officiellement en poste. Elle prendra la relève de Pierre D. Gagnon qui a tenu les rênes du Port de Sept-Îles les 24 dernières années.

C’est en janvier 2025 que M. Gagnon avait annoncé sa retraite. Le conseil d’administration avait lancé un processus pour lui trouver un successeur.

« Nous avons pris notre travail très au sérieux et avons eu le plaisir de recevoir et d’analyser des candidatures de grande qualité, ce qui témoigne de la solidité de notre organisation et de son attrait auprès des gestionnaires d’exception. C’est avec un grand plaisir et une immense fierté que le conseil d’administration annonce avoir de façon unanime placé sa confiance en Mme Alexandra Chouinard pour diriger les destinées du Port de Sept-Îles », dit Bernard Lynch, président du conseil d’administration du Port.

Le Port de Sept-Îles est le plus important port minéralier en Amérique du Nord. En 2024, il a enregistré un volume de marchandises manutentionnées de 38,5 millions de tonnes.