Un vent de reconnaissance souffle sur la Côte-Nord

Le Cégep de Baie-Comeau a accueilli dimanche la cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-Gouverneure du Québec, présidée par l’honorable Manon Jeannotte. Dans une ambiance solennelle, des citoyens de tous âges ont été applaudis pour leur implication marquante au sein de leur communauté.

L’honorable Manon Jeannotte, première Lieutenante-Gouverneure issue des Premières Nations, a souligné l’importance de la réconciliation et de la reconnaissance du travail de ceux, « souvent dans l’ombre ».

« Je suis là pour donner du bonheur, pour récompenser des gens qui s’impliquent, souvent depuis des décennies », a-t-elle confié au journal Le Manic. Son mandat est placé cette année sous le thème de la réconciliation.

Communautés autochtones : reconnaître l’identité

Christian Rock, de Pessamit, reçoit la Médaille Premières Nations des mains de la Lieutenante-Gouverneure, accompagnée de son collier perlé symbolisant l’identité et la culture autochtones. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Pour la première fois, la Médaille Premières Nations au visuel orné d’un collier perlé, conçu avec la collaboration de Julie Charland de Pessamit, a été remise à un Nord-Côtier soit, Christian Rock, aussi de Pessamit. Accompagnateur en gouvernance au conseil tribal Mamuitun, il a été salué pour son rôle dans le renforcement des structures autochtones. « C’est important de la partager avec mon équipe », a-t-il dit. Mme Jeannotte a souligné que cette médaille « reflète nos cultures et nos valeurs ».

Parmi les autres décorés autochtones, Josée Leblanc (Uashat) a été honorée pour son écomusée mettant en valeur l’art innu, et Marc-Antoine Ishpatao (Nutashkuan), pour son engagement auprès de la jeunesse.

À Baie-Comeau, Ninon Labrie a reçu la Médaille des aînés pour son livre De Pessamit à Jérusalem, dans lequel elle transmet son histoire innue à ses descendants, « pour qu’ils connaissent ma vraie histoire », nous a-t-elle confié.

Ninon Labrie, de Baie-Comeau, reçoit la Médaille des aînés pour son parcours inspirant et son livre De Pessamit à Jérusalem, un héritage empreint de son histoire et de mémoire innue. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Haute-Côte-Nord : l’engagement sous toutes ses formes

Résident de Forestville, Michel Allard a reçu deux distinctions : la Médaille des aînés et celle du couronnement royal. Bénévole de longue date chez les Chevaliers de Colomb, il s’est dit « fier de représenter la Haute-Côte-Nord ». « Il faut parler de nous. Ça fait partie du patrimoine de la Côte-Nord », a-t-il exprimé avec conviction.

Des Bergeronnes, Marie-Claude Gagnon, vétérane engagée, a été honorée pour son soutien aux anciens combattants et à la communauté artistique. Camélia Gauthier-Bossé, jeune leader de Tadoussac, a quant à elle reçu la Médaille jeunesse pour son engagement remarquable à la Polyvalente des Berges.

Michel Allard de Forestville, fier récipiendaire de la Médaille des aînés et de la Médaille du couronnement du roi Charles III, soulignant son engagement communautaire depuis plus de 20 ans. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Manicouagan : bénévoles inspirants

À Baie-Comeau, deux autres aînés ont été applaudis pour leur engagement communautaire, soit Mario Bédard et Gilles Derosby. Leur contribution à l’entraide sociale, aux activités sportives et au patrimoine régional a profondément marqué leur entourage.

Cassandre Lévesque, étudiante au cégep local, a aussi été récompensée pour ses centaines d’heures d’implication dans la vie collégiale, sportive et communautaire.

Parmi les décorés de la Médaille du couronnement, notons le capitaine Jean St-Laurent, le lieutenant Dave Savard, Stephen Kohner et le capitaine Pascal Tremblay, qui ont tous été salués pour leur contribution exemplaire dans les domaines de l’éducation, du bénévolat militaire ou du rayonnement communautaire.

Sept-Rivières, Minganie et Caniapiscau : la jeunesse en lumière

À Sept-Îles, Dominic Chouinard et Hubert Marquis ont été récompensés pour leur implication sportive, environnementale et sociale. À Fermont, Arianne Synnott a touché l’assistance par sa persévérance et son engagement malgré la maladie. Enfin, à Havre-Saint-Pierre, Léanne Lavallée et le sergent Michel Thibault ont été honorés pour leur dynamisme scolaire et leur dévouement auprès des cadets.

Un bouquet d’engagements

« Ce sont tous des petites perles… puis aujourd’hui, on a le bouquet », a confié Mme Jeannotte, reprenant les mots d’un aîné de son camp. Cette métaphore sensible résume bien l’émotion partagée tout au long de la cérémonie. Elle a également rappelé une autre phrase marquante pour elle « les récompenses ou les médailles, c’est le salaire des bénévoles ».