Triathlon de Port-Cartier | Le temps file pour le tarif préférentiel

C’est dans moins de trois semaines que se tiendra la 31e édition du Triathlon de Port-Cartier.

Le décompte à rebours est enclenché pour les inscriptions en vue de la compétition du 21 juin qui regroupe la natation, le vélo et la course à pied, que ce soit en solo ou en équipe, le 21 juin.

Ceux et celles qui veulent profiter du tarif préférentiel ont jusqu’au 2 juin, minuit pour procéder. Après, il faudra débourser des dollars de plus. La date limite des inscriptions est le 16 juin.

Les compétitions des différentes catégories adultes se dérouleront le matin du 21 juin. Pour celles des volets jeunesse et développement, ça se passera durant l’après-midi.

Outre les épreuves de triathlon combinant les trois disciplines, il y aussi au programme le duathlon (course/vélo/course), en plus des épreuves de course à pied de 5 ou 9,5 km pour les 14 ans et plus et de 2,8 et 1,8 km pour les 13 ans et moins.

Il est possible d’en savoir plus via le https://www.triathlondeportcartier.com/inscription.html.