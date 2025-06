Sept-Îles et Port-Cartier donnent une deuxième vie au textile

1er juin, Journée du vêtement récupéré. Des entreprises et organismes de Sept-Îles et Port-Cartier font équipe pour sensibiliser la population à l’impact de l’industrie textile. Le symbole commun : le triangle en jeans.

La Journée du vêtement récupéré a été initiée en 2020 par la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan

« Cette journée vise à encourager les citoyens à réfléchir sur leurs choix de consommation et à poser des gestes simples : réparer, donner, acheter de seconde main ou transformer ses vêtements (surcyclage) », indique, par voie de communiqué, Environnement Côte-Nord et la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI).

Les organisations sont invitées à sensibiliser leurs employés et clientèle via des publications sur leurs réseaux sociaux, des affiches et le port du triangle en jeans.

La valorisation du textile

En marge de cette journée, des entreprises et organismes de Sept-Îles et de Port-Cartier ont pris part à un atelier sur la valorisation des textiles. L’activité était coorganisée par Environnement Côte-Nord et la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI).

L’atelier visait à rassembler des acteurs locaux qui œuvre directement ou indirectement dans la récupération et la transformation des matières textiles.

L’objectif de la rencontre, qui a regroupé Ressource de Réinsertion Le Phare, Alpha Lira, Recyclez dont, Hélène Recycle, Nettoyeur Domino et Broderie 7 Rivières, était de stimuler la collaboration pour détourner les textiles de l’enfouissement, tout en favorisant une économie circulaire et durable sur le territoire.

La diversité de l’expertise des entreprises et organismes participants est, entre autres, la réception de textiles via le centre de transbordement des matières recyclables, le don de textiles auprès des nouveaux arrivants et la transformation de textiles abimés en différents produits.

Ce qu’ils ont dit

« Cet atelier montre à quel point la collaboration entre les organisations locales peut faire une vraie différence. Ensemble, on peut inspirer notre communauté à adopter des gestes simples — comme réparer, donner ou transformer ses vêtements — qui, mis bout à bout, ont un réel impact. Ce sont des initiatives comme celle-ci qui permettent de faire évoluer les habitudes, une action à la fois. » – Marc Normand, directeur général de la CPESI

« La gestion du textile est un enjeu majeur. L’ensemble de son cycle de vie a un impact important, depuis sa création jusqu’à son enfouissement. Avoir une consommation responsable en favorisant une économie circulaire, en priorisant le seconde-main, la réparation ou en dernier recours leur transformation est un geste atteignable par tous. Accompagner et promouvoir des initiatives et des organisations œuvrant dans ce sens est un plaisir. » – Claire Pedrot, conseillère en écoresponsabilité

Pour consulter l’étude sur la valorisation des textiles, réalisée en 2023 par la CPESI : https://cpesi.ca/wp-content/uploads/2024/04/Etude-sur-la-valorisation-des-textiles.pdf