L’intersection Arnaud/Napoléon à Sept-Îles en chantier

La Ville de Sept-Îles ira de travaux visant la réfection de services municipaux pour la semaine à venir à l’intersection de l’avenue Arnaud et de la rue Napoléon.

L’avenue Arnaud sera fermée à la circulation pour la durée des travaux, soit du 2 au 6 juin, entre les rues Maltais et Romeril.

La circulation locale sera permise entre les rues Maltais et Napoléon, avec interdiction de stationner sur l’avenue Arnaud.

Il y aura aussi circulation locale entre les rues Napoléon et Romeril, avec accès aux hôtels via place du Commerce et le stationnement du 456, avenue Arnaud.

Il est demandé à tous de respecter la signalisation en vigueur pour la sécurité des travailleurs.