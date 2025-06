La Chambre de commerce de Port-Cartier récompensera ses membres

La passion, l’audace et le succès des entreprises de la municipalité du 50e Parallèle seront souligné en septembre par la Chambre de commerce de Port-Cartier.

C’est le 20 septembre que la Chambre de commerce de Port-Cartier tiendra l’édition 2025 de son Gala des entreprises.

Elle récompensera l’excellence, la résilience et l’innovation du milieu des affaires et des organismes de son milieu, sous le thème « Célébrons la passion, l’audace et le succès d’ici. »

Cet événement incontournable « met en valeur le travail acharné et l’engagement de celles et ceux qui façonnent notre communauté économique », mentionne la coordonnatrice de la Chambre de commerce de Port-Cartier, Véronique Kenney.

Dès le 2 juin, les entreprises et organismes membres pourront soumettre leurs mises en candidature. Un formulaire de mise en candidature leur sera d’ailleurs transmis.

« Plus qu’une remise de prix, le Gala des entreprises est un moment de rassemblement pour la communauté d’affaires, dans une ambiance festive et chaleureuse. Nous vous promettons une soirée mémorable, à l’image de la passion qui anime notre milieu. Nous avons hâte de célébrer avec vous ceux et celles qui font briller Port-Cartier! », conclut Mme Kenney.