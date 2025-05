Une équipe, un nom, une couleur et une victoire 

C’est une première édition haute en couleur qu’a vécue l’équipe de hockey printanier créée par et pour des jeunes de la Côte-Nord.

De jeunes hockeyeurs et hockeyeuses de Baie-Comeau, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre qui se connaissent pour s’être affrontés pendant la saison régulière, ont uni leurs forces sous une même bannière, soit les Flamingos de la Côte-Nord ce printemps.

Nouvelle équipe de hockey M13 mixte formée en marge des structures régionales, les Flamingos ont vu le jour grâce à l’initiative d’un entraîneur et d’un groupe de parents désireux d’offrir une expérience différente à leurs jeunes athlètes. « Ce qui rend cette équipe unique, c’est qu’elle a été pensée par les jeunes, pour les jeunes », affirme Karine Cassista, gérante de l’équipe.

Un nom, une couleur et un esprit d’équipe

Loin des processus traditionnels, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont choisi le nom de l’équipe, les couleurs et même le logo. « Tous les jeunes ont voté et les parents n’ont rien imposé », raconte Karine Cassista en précisant que le rose et le flamant rose sont leur propre idée. « C’est ça qui est beau, ils ne sont pas gênés, ils ont du caractère et ils assument leur identité », lance la gérante de l’équipe.

Les Flamingos incarnent bien plus que l’originalité. Cette équipe formée de garçons et de filles a rapidement su développer une chimie palpable. « Ils se sont connus sur la glace, mais c’est en dehors de la patinoire qu’ils sont devenus une vraie gang. À l’hôtel, dans la piscine, en jouant au hockey dehors et c’était magnifique à voir », souligne Mme Cassista.

Une victoire marquante à Trois-Rivières

Leur première participation à un tournoi s’est soldée par un exploit puisque les Flamingos ont remporté les grands honneurs du tournoi M13 Relève à Trois-Rivières les 16 et 17 mai. « Ce n’est pas juste une belle histoire, c’est une équipe talentueuse et déterminée, qui écoute leur coach, ne lâche jamais et joue avec passion », dit fièrement leur gérante.

Dans cette équipe mixte, les filles brillent tout autant que les garçons. « Nos filles ont du caractère et elles le montrent au bon moment », ajoute Mme Cassista précisant qu’elles sont respectées et sont un bel exemple pour de plus jeunes joueuses nord-côtières.

Déjà des projets pour l’an prochain

Même si la saison du hockey de printemps tire à sa fin, les ambitions de l’équipe sont loin d’être éteintes. Les gilets sont déjà achetés et conservés en vue d’un retour l’an prochain.

« On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais si on peut revivre une aussi belle expérience, on sautera à pieds joints sur cette occasion », dit Karine Cassista.