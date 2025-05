Un nouveau traitement pour les fuites urinaires offert à Baie-Comeau

La Baie-Comoise Louise Martel ajoute une corde à son arc. Sa clinique, qui offre depuis deux ans des soins pour les varices, propose maintenant une nouvelle technologie pour le traitement des fuites urinaires.

Située au Centre de médecine familiale de l’avenue Damase-Potvin à Baie-Comeau, la Clinique Louise Martel offre ce nouveau service depuis quelques mois. « C’est une nouvelle technologie qu’on ne retrouve pas ailleurs sur la Côte-Nord », affirme l’infirmière clinicienne à la retraite du réseau de la santé depuis 2019.

Le traitement B-Pulse se déroule sur une chaise à haute performance d’une valeur de 97 000 $, selon Mme Martel. Cette dernière a d’abord testé ce soin thérapeutique sur elle-même puisqu’elle vit avec ce problème. C’est d’ailleurs une des raisons du déploiement de ce nouveau service.

« J’ai commencé en janvier, raconte-t-elle. J’ai 61 ans et j’ai vu 80 % d’amélioration. Pour les personnes de 55 ans et moins, on voit jusqu’à près de 100 % de réussite. »

Le traitement consiste en six séances de 30 minutes, à raison de deux par semaines, au coût de 200 $ chacune. « La chaise fait en sorte de contracter le plancher pelvien de la personne qui est assise, mais de façon très intense. On parle de plus de 13 000 contractions par séance », explique la propriétaire affirmant qu’il s’agit d’un investissement pour la qualité de vie.

Il s’agit également de la même technologie qu’une résonnance magnétique. « Ce traitement intègre la technologie électromagnétique focalisée à haute intensité, qui fonctionne pour stimuler les muscles du plancher pelvien qui maintiennent la vessie et les organes en place », peut-on lire dans la description du soin B-Pulse, qui a été développé au Québec.

« Le traitement est sans douleur et on n’a pas besoin de se déshabiller », précise Mme Martel.

En plus des fuites urinaires, les soins peuvent servir pour les douleurs menstruelles, les troubles érectiles, les douleurs reliées à l’endométriose, les douleurs lombaires, l’éjaculation précoce, la prévention des problèmes de prostate, etc.

B-Pulse peut aussi servir de traitement non chirurgical de lifting et d’augmentation des fesses. « Il renforce, tonifie et raffermit les muscles fessiers sans aucun effort », mentionne l’entreprise.

« Il y a toutefois une contre-indication pour ceux qui ont un pace maker ou un stérilet en cuivre, soit les mêmes choses que pour les résonnances magnétiques », ajoute Louise Martel.

Notons qu’environ 16 millions de personnes souffrent d’incontinence urinaire en Amérique du Nord, selon les estimations. Sur ce nombre, 85 % sont des femmes.

Pour prendre rendez-vous, les personnes intéressées peuvent contacter la Clinique Louise Martel ou se rendre sur le site Go Rendez-vous.