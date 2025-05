ITUM souligne l’impact de l’ancien chef McKenzie

« L’impact de la vision et du travail de l’ancien chef McKenzie sur le développement d’ITUM et de Uashat mak Mani-utenam est indéniable et son héritage s’inscrira dans l’histoire de notre communauté », peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi, par Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM).

Le chef sortant Mike Pelash McKenzie a été défait par Jonathan Shetush St-Onge le 26 mai dernier, après 12 ans au pouvoir et quatre mandats à la tête du conseil.

« Je voudrais remercier les élus qui m’ont précédé pour leur travail et leur engagement pour notre communauté. […] Ensemble, traçons le chemin d’une communauté unie, résiliente et tournée vers demain », déclare Jonathan St-Onge.

Le travail de l’ancien directeur général d’ITUM, Normand Ambroise, sur la Loi sur l’administration financière et sur la nouvelle structure organisationnelle du gouvernement est aussi salué.

La nouveau conseil remercie également les conseillers et conseillères Kenny Régis, Rose-Anne Grégoire et Bruce Michel « pour leur service à la communauté et leur grande implication » de 2022 à 2025.