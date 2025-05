Le pavillon de l’UQAC à Sept-Îles fête ses dix ans

Le 29 mai l’Université du Québec à Chicoutimi a célébré les dix ans de son pavillon Alouette, à Sept-Îles, avec deux personnalités innues à l’honneur, Florent Vollant et Josée Leblanc.

Au cours de la cérémonie, Florent Vollant et Josée Leblanc ont reçu des médailles honorifiques pour souligner leur implication dans la culture locale et la transmission des savoirs.

« L’UQAC souligne leur contribution remarquable à la vitalité culturelle, à la transmission des savoirs et au développement durable dans leur communauté. Ces deux personnalités inspirent les générations futures », a dit le recteur de l’UQAC, Ghislain Samson, en présentant les deux artistes honorés.

Florent Vollant est un auteur-compositeur-interprète de Mani-utenam, fondateur du festival Innu Nikamu et du studio d’enregistrement Makusham. Il a été présenté par sa fille, Judith McKenzie. « C’est pour moi une première que d’être accueilli dans une université. Mon père serait fier de moi. Il aurait souhaité que je poursuive de longues études », a confié le musicien Florent Vollant.

Josée Leblanc est une entrepreneure innue de Uashat. Elle est la fondatrice de l’entreprise Atikuss qui met en valeur le savoir-faire ancestral autochtone. Elle a été lauréate du prix Femme d’affaires du Québec en 2023. « Je suis chanceuse d’être ici et issue du Nitassinan », a-t-elle lancé avec la voix remplie d’émotion.

Le représentant d’Alouette, Sébastien Charest, a remis une plaque de reconnaissance au recteur de l’UQAC pour célébrer le dixième anniversaire du pavillon universitaire. Dans son regard, « le pavillon est à la fois un pilier pour le développement de la main-d’œuvre, un lieu de partage du savoir nord-côtier et un levier important pour favoriser la rétention dans la région ».

En 2014, la création du pavillon de l’UQAC à Sept-Îles avait été financée en totalité par l’Aluminerie Alouette au coût de 10 millions de dollars.

Pour clore la soirée, l’attaché politique de la députée Marilène Gill a présenté un certificat de reconnaissance à l’égard de l’établissement.

L’UQAC a aussi récompensé sept étudiantes avec des bourses d’excellence.