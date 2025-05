La cale sèche du F.-A.-Gauthier prend fin bientôt

Le F.-A.-Gauthier sera en service pour le début de l’été puisque sa période de cale sèche réglementaire se terminera dans la semaine du 9 juin.

Le traversier, qui assure la liaison maritime entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, sera de retour en service dans la semaine du 16 juin, confirme la Société des traversiers du Québec (STQ).

Interventions réalisées

« Une cale sèche quinquennale est réglementaire et exigée par transport Canada afin de procéder à l’inspection des éléments immergés du navire et aux réparations requises », soutient la STQ, dans un communiqué transmis le 29 mai.

Lors de cette cale sèche, la STQ a procédé à plusieurs interventions sur le navire dont le nettoyage complet et le peinturage de la coque du navire, des stabilisateurs, des chaînes et des ancres, des propulseurs d’étraves et des différentes entrées d’eau du navire. À cela s’ajoute le nettoyage de la ventilation et de plusieurs réservoirs à bord du navire.

Des interventions mécaniques comme la remise à neuf des valves de coque, l’inspection des propulseurs d’étraves et le reconditionnement du moyeu et des pales de chaque propulseur ont également été réalisées.

De plus, la STQ a procédé aux entretiens préventifs des propulseurs principaux du navire en collaboration avec le fabricant. Le propulseur bâbord a eu un reconditionnement complet et le propulseur tribord un reconditionnement partiel.

À la prochaine cale sèche, la STQ inversera les interventions recommandées sur les propulseurs principaux du navire.

Notons que durant sa cale sèche, le navire a été remplacé par le Saaremaa I.