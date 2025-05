Début imminent des travaux sur le boulevard Portage-des-Mousses

C’est le 9 juin que s’amorceront les travaux de réfection du boulevard Portage-des-Mousses, à Port-Cartier.

Ce projet est attendu depuis plusieurs années par les automobilistes qui empruntent cette artère.

La réfection permettra un nouveau pavage complet sur le tronçon qui se situe entre les rues Rochelois et Maisonneuve. Le chantier, qui durera jusqu’au 25 août, entraînera la fermeture complète de cette partie du boulevard durant toute cette période. Les citoyens sont invités à emprunter la route 138 pour contourner la zone de travaux en voiture, tandis que les piétons pourront utiliser les rues résidentielles adjacentes. Une signalisation complète sera déployée sur les lieux adjacents au chantier dans les prochains jours.

En parallèle, un réseau d’alimentation temporaire en eau potable sera mis en place. Aucun avis d’ébullition n’est prévu, à moins d’un avis contraire ultérieur.

En avril 2025, les élus municipaux ont octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Roland Munger inc, pour la somme de 5,2 M$. La Ville de Port-Cartier bénéficiera d’une aide financière de 3 750 000 $ de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour son projet de réfection du boulevard Portage-des-Mousses.

Il s’agit d’un chantier majeur pour la Ville de Port-Cartier. Le boulevard est utilisé par beaucoup d’automobilistes. Il permet de se rendre au complexe Arbec et à l’usine de bouletage d’ArcelorMittal.

« La Ville remercie chaleureusement les citoyennes et citoyens, les organismes ainsi que les commerçants avoisinants pour leur patience et leur collaboration tout au long de cette période de travaux. Cette étape importante permettra de redonner une nouvelle vie à l’un des boulevards névralgiques de notre ville », indique la municipalité par voie de communiqué.