Début des travaux à l’aire de jeux du parc du Vieux-Quai

Les travaux de réfection de l’aire de jeux du parc du Vieux-Quai, à Sept-Îles, sont amorcés.

Installés en 2006, les principaux modules de l’aire de jeux du Vieux-Quai ainsi que le revêtement caoutchouté présentent d’importants signes de détérioration, probablement accélérée par une utilisation soutenue, l’air salin ainsi que les débordements côtiers des dernières années.

Initialement, le chantier devait commencer au début du mois de mai. Toutefois, il y a du retard dans la livraison des nouveaux modules de jeux. C’est donc le 26 mai que les travaux ont débuté. Si tout se déroule comme prévu, le chantier devrait être complété autour du 4 juillet.

Le projet de réfection prévoit un réaménagement de l’espace pour le rendre plus fonctionnel, la réfection complète des surfaces, qui ne répondent plus aux normes de sécurité en vigueur, et le remplacement des modules de jeux pour différents groupes d’âge. Des jeunes du primaire ont d’ailleurs été consultés dans le choix des nouveaux modules, lors d’activités à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre.

Le contrat pour la réalisation de ce projet a été accordé à l’entreprise Pavage Béton TC pour la somme de 862 842,80 $, taxes applicables en sus.

La Ville de Sept-Îles rappelle que l’accès à la zone de chantier est interdit durant les travaux.