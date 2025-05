Prévisions de MétéoMédia: un été chaud, humide et instable

L’été sera chaud partout au Canada, humide au Québec et sec dans l’ouest du pays, selon les prévisions de MétéoMédia.

Un dôme de chaleur présent dans le centre du continent favorisera du temps humide et orageux pour les régions de l’Ontario, du Québec et des provinces des Maritimes dans les prochains mois.

L’expression «dôme de chaleur» est utilisée pour décrire un phénomène météorologique provoqué par une immense masse d’air chaud qui se trouve emprisonnée par une haute pression atmosphérique.

«Pour le Québec, on prévoit des températures qui vont être chaudes, un peu au-dessus des normales saisonnières», a expliqué le météorologue de MétéoMédia André Monette.

«Avec l’humidité omniprésente, ce sont surtout les nuits qui seront inconfortables au Québec» et «des périodes de chaleur prolongées avec un haut taux d’humidité peuvent engendrer des orages particulièrement costauds», a ajouté le météorologue.

«Au Québec, on est de l’autre côté du dôme de chaleur et on peut avoir, à quelques reprises, des fronts froids qui vont changer la masse d’air, donc on risque d’avoir plusieurs journées avec des risques d’orages», a précisé André Monette en soulignant que «des fronts froids vigoureux» peuvent provoquer des orages violents, des vents forts, de la grêle et des tornades.

«On aura un été qui pourrait être propice à ça», a commenté André Monette.

Selon MétéoMédia, la saison chaude sera plus courte en 2025 que dans les dernières années et «septembre ne sera pas une prolongation de l’été».

Provinces de l’Atlantique

Dans les provinces les plus à l’est du pays, les «températures seront également au-dessus des normales, avec des précipitations au-dessus des normales», a expliqué André Monette.

Avec une saison des ouragans qui s’annonce active, «le passage de tempêtes tropicales dans les Maritimes sera à surveiller en deuxième moitié de saison».

Risque de sécheresse et d’incendies dans l’Ouest

Le dôme de chaleur présent dans le centre du continent devrait provoquer des températures nettement supérieures à la normale dans les Prairies.

Comme une quantité de précipitations sous la normale saisonnière est prévue dans cette région du pays, les risques de sécheresse et d’incendies seront élevés, selon MétéoMédia.

Les feux de forêt peuvent provoquer des «problèmes de qualité d’air» avec «des répercussions partout au Canada, car on sait que la fumée peut se déplacer sur une longue distance, alors ça va être à surveiller», a commenté le météorologue André Monette.

Plus on s’éloigne du dôme de chaleur qui est au centre du continent, plus les températures seront près des normales, selon MétéoMédia.

Ce sera notamment le cas pour la région côtière de la Colombie-Britannique.