Marilène Gill, porte-parole de nouveaux dossiers

La députée de Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan, Marilène Gill, sera désormais la porte-parole de nouveaux dossiers pour le Bloc québécois.

En ce début de 45e législature, elle s’est vu confier le dossier du Travail, Ressources humaines, Développement des compétences, Développement social et Conditions des personnes handicapées par le chef de son parti, Yves-François Blanchet.

« C’est un honneur pour moi de remplir ce rôle de porte-parole, lequel touche directement aux droits et à la qualité de vie des Nord-Côtiers comme des Québécois. Je prends la mesure de cette responsabilité à l’aune du caractère essentiel de ce qu’elle comprend, mais aussi de tout le travail qu’il reste à accomplir pour qu’advienne une société toujours plus juste et plus inclusive », déclare la députée.

Après avoir tenu le rôle de porte-parole en matière de Pêches et Océans et Garde côtière, et de Relations couronne-autochtones, Services aux autochtones et Développement du Nord au cours des deux dernières législatures, Mme Gill compte occuper cette fonction au sein de sa formation politique « encore une fois avec rigueur, collaboration et cœur ».

« Je remercie d’ailleurs mon chef pour la confiance qu’il me témoigne, en succédant à Louise Chabot, syndicaliste et politicienne que j’admire, et pour faire en sorte que le Bloc Québécois demeure le parti des travailleurs », conclut l’élue nord-côtière.