L’isolement des communautés au bout de la 138 coûterait cher au Québec

La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent lance une analyse pour démontrer que l’isolement de son territoire nuit à l’économie du Québec en entier.

La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent lance une « analyse stratégique d’envergure » détaillant les avantages et la nécessité de compléter le parachèvement de la route 138. Elle compte démontrer des éléments moins étudiés jusqu’ici, comme le coût de l’isolement du territoire pour l’ensemble du Québec.

L’analyse sera réalisée en collaboration avec l’Institut de recherches en économie contemporaine (IRÉC) et la firme de relations publiques Mercure.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas revenir en arrière et récrire l’histoire du dossier de la 138″, affirme Glen McKinnon, coordonnateur au développement de la route 138 pour la MRC. Son embauche, datant de l’automne dernier, s’inscrit dans une série d’initiatives prise par la MRC pour faire progresser le dossier. « Nous devons regarder le futur et changer le narratif, en se basant sur les réalités économiques et sociales d’aujourd’hui », plaide-t-il.

La MRC fait valoir qu’elle regorge de ressources dans « des secteurs très en demande tels que l’énergie, les mines, les pêcheries, la foresterie ou le tourisme ».

« L’exploitation de ces ressources pourrait rapporter des retomber majeures pour notre région et pour la province », souligne M. McKinnon.

L’analyse sera présentée au ministère des Transports conjointement avec l’étude d’opportunités réalisée par le Groupe mobilité Basse-Côte-Nord.

Une injustice

Le manque d’investissements sur la 138 représente une injustice vécue par les Nord-Côtiers depuis des décennies, fait valoir la MRC.

« La région contribue pour plus de 9 milliards de dollars au PIB de la province (2022) et les investissements en infrastructures dépassent à peine les 300 M$ par année (2024-2026) », indique-t-on dans un communiqué.

La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent regroupe cinq municipalités : Blanc-Sablon, Bonne-Espérance, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Gros-Mécatina et Saint-Augustin. À cela s’ajoute le territoire non organisé (TNO) Petit Mécatina.

Elle compte environ 3 600 habitants.