De l’espoir pour l’employé gravement blessé à Beauce Carnaval

Beauce Carnaval s’installe à Uashat et s’ouvre mercredi soir, une semaine après un grave accident ayant laissé un de ses employés dans un état critique.

Le travailleur aurait été frappé à la tête alors qu’il tentait de passer sous un manège en marche, lors de la présence de Beauce Carnaval à Baie-Comeau. La victime, identifiée sur les réseaux sociaux par ses proches comme Jérémy-Stéphane Therrien, a été transportée d’urgence à l’hôpital Le Royer, avant d’être transférée à Québec.

Il a été plongé dans un coma artificiel, après avoir subi une opération d’urgence au cerveau. Il semblerait bien répondre à la diminution des médicaments, ce qui donne espoir à ses proches.

« Il respire, il bouge ses bras et ouvre ses yeux », a fait savoir mercredi, la copropriétaire de Beauce Carnaval, Véronique Vallée, rappelant que l’accident était dû à une « erreur humaine » et non à un problème avec le manège.

Le Full Tilt sera d’ailleurs en fonction, pour son passage à Sept-Îles.

« Ils nous ont demandé d’ajouter des clôtures, mais ça se serait produit quand même », a dit Mme Vallée au Nord-Côtier, à propos des demandes formulées par la CNESST, suite à l’accident. « On espère amuser les gens en sécurité, personne ne veut que ce genre d’accident ne se produise.»

Un gofoundme a été lancé par la mère de Jérémy-Stéphane Therrien, afin de récolter des dons pour permettre à ses parents de demeurer le plus possible à son chevet.