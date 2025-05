Des karatékas de Sept-Îles s’illustrent au Championnat canadien 

Quinze médailles, c’est la récolte de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles (IKSSI) au 42e Championnat canadien ISKF qui avait lieu le week-end des 17 et 18 mai à Québec.

À elle seule, Arielle Zalla en a décroché trois, une de chaque couleur, l’or en kumite, l’argent en jiyu ippon kumite et le bronze en kata. Quant à Jérémy Cormier, il a été sacré champion en kumite et en jiyu ippon kumite.

Mélodie Lapierre (argent en kata et bronze en kumite), Samuel Morin (argent en kata et bronze en en jiyu ippon kumite) et Carol Coll (argent en kata et en jiyu kumite) sont également repartis avec deux médailles.

Les autres médaillés de l’IKSSI sont Julie Roy (argent en kumite), Laura-Eve D. Lapierre (bronze en jiyu ippon kumite), Eliam Carrier (bronze en kumite) et Caroline Lévesque (bronze en kumite équipe).

Même s’ils ne se sont pas retrouvés sur le podium, André Cavanagh, Jérôme Deschênes, Jenny Canuel et Karine Chiasson ont connu une belle participation au Championnat canadien.