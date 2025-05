Un surplus budgétaire de 4,6 M$ en 2024 pour Sept-Îles

C’est avec un surplus budgétaire de 4,6 M$ que la Ville de Sept-Îles a terminé son exercice financier pour l’année 2024.

La municipalité a enregistré des revenus supérieurs de 7,9 M$ à ce qu’elle avait projeté. Ce surplus provient principalement de la croissance de la richesse foncière engendrée par des investissements de la grande entreprise, ainsi que de programmes d’aide financière ou de contributions de partenaires pour la réalisation de certains projets.

Toujours pour l’année 2024, la Ville a dépensé plus que ce qu’elle avait prévu. Le budget prévoyait des dépenses de 88,6 M$, mais il y a eu une augmentation de 3,3 M$.

Selon la mairesse suppléante, Charlotte Audet, ces résultats témoignent d’une gestion saine et serrée des finances municipales.

« Les membres du conseil sont très conscients des défis importants que nous aurons à relever, notamment pour renouveler certaines infrastructures comme l’aréna et l’hôtel de ville, tout en continuant à investir dans l’entretien de nos rues, de nos parcs et terrains sportifs, et à offrir des services de qualité à la population. On doit faire preuve à la fois de prudence et de vision, en se donnant les outils pour anticiper ce qui peut l’être et en continuant de travailler au développement de Sept-Îles », dit-elle par voie de communiqué.

Rappelons que la variation du compte de taxes moyen à Sept-Îles pour l’année 2024 a été de 6,9 %.

Lors du précédent exercice financier, en 2023, la Ville de Sept-Îles avait conclu l’année avec un surplus budgétaire de 7,7 M$.

Le surplus de 4,6 M$ pourra notamment servir aux dépenses en investissement de la municipalité.

« Les surplus assurent non seulement une certaine sécurité financière, mais permettent aussi d’investir dans nos infrastructures ou dans la réalisation de projets sans recourir à l’endettement, ce qui limite les frais de financement », explique la trésorière et directrice des finances de la Ville de Sept-Îles, Suzy Lévesque.

En 2024, une somme de 6 millions $ provenant du surplus non affecté a été utilisée pour réaliser divers projets, dont la création d’un programme d’aide financière pour l’ajout de logements, la construction du skatepark et la réfection du terrain de basketball au parc Holliday.

L’excédent financier non affecté de la Ville de Sept-Îles était de 17 M$ en date du 31 décembre 2024. L’excédant servira notamment à payer la contribution de la Ville dans le projet de 121 logements de la CODELO. Également, il permettra la réfection de terrains de tennis, divers travaux et projets au LET ainsi que du développement domiciliaire en 2025.

En 2024, la Ville de Sept-Îles a réalisé des dépenses d’investissement totalisant 39 millions $, notamment pour : la mise aux normes de la centrale de traitement d’eau potable, la construction de l’usine de traitement des lixiviats et du site de compostage, divers travaux routiers et d’entretien des bâtiments ainsi que l’achat de machinerie et d’équipements.

Une dette à gérer

Avec d’importantes dépenses pour des infrastructures dans les prochaines années, la Ville s’est dotée d’un nouveau plan pour la gestion de la dette. Un mandat a été confié à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour réviser les politiques de gestion de la dette et des excédents. La cible visée pour l’endettement est désormais à 165 % par rapport aux revenues de la Ville, d’ici 2033. À titre comparatif, l’endettement net de la Ville au 31 décembre 2024 s’établissait à 120 millions $, soit un indicateur de 124 % par rapport à ses revenus.

Dans les prochaines années, les dépenses pour l’aréna, l’hôtel de ville et la réfection du boulevard Laure viendront probablement augmenter l’endettement de la Ville.

Dans les circonstances, il est important d’avoir de tel outil, croit la mairesse suppléante.

« Ce qui est rassurant est que la Ville de Sept-Îles s’est dotée d’un cadre financier et d’une politique de gestion de la dette pour bien suivre ses éléments », dit Charlotte Audet. Elle rappelle qu’il est important que Sept-Îles investisse dans des infrastructures pour offrir une qualité de vie agréable aux citoyens.