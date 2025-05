La STQ refuse l’arbitrage et veut continuer de négocier

La Société des traversiers du Québec ne veut pas de l’arbitrage. Dans un communiqué, elle mentionne avoir déposé « une offre globale sérieuse comprenant des augmentations salariales comparables à celles offertes aux salariés des secteurs public et parapublic ».

Cette offre a été déposée le 12 mai. La STQ signale qu’en date d’aujourd’hui elle est toujours en attente d’un retour officiel des représentants des employés brevetés affiliés au Syndicat des Métallos à la table de négociation. Les parties ont poursuivi les négociations le 22 mai dernier en présence du conciliateur et les discussions ont progressé.

« La STQ est prête et disponible pour continuer les discussions, avec l’aide du conciliateur. Le processus actuel montre des avancés et la STQ souhaite poursuivre la démarche entamée pour en arriver à une entente négociée bénéfique pour les deux parties. La STQ est également d’avis qu’une entente négociée reste la solution la plus porteuse pour les relations entre les deux parties dans le futur », écrit-on aussi dans un communiqué.

Cette position de la STQ fait suite à la sortie des Métallos de ce matin.