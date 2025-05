Un rallye adapté pour les entreprises d’ici

En marge de la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) 2025, un rallye adapté aux entreprises sera organisé le 5 juin prochain au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau.

Cette activité de sensibilisation, organisée par l’équipe de la Coordination des actions pour les personnes handicapées (CAPH), vise à mieux faire comprendre les réalités vécues par les personnes en situation de handicap, en invitant les entreprises locales à relever des défis concrets inspirés de ces expériences.

Chaque organisme participant est invité à collaborer avec une entreprise de la région pour former une équipe de trois personnes. Ces équipes prendront part à un parcours de défis conçus pour illustrer diverses facettes de l’accessibilité et de l’inclusion.

Les organismes sont responsables de concevoir un défi à présenter, d’assurer la participation de leur équipe désignée, ainsi que de prévoir une solution de remplacement en cas de désistement.

Les organismes devront également préparer une brève présentation de deux minutes de leur mission et de leur défi, lequel devra être réalisable en un maximum de trois minutes par équipe participante.

Le déroulement de la journée commencera par l’installation des kiosques entre 11 h 30 et 16 h 30. L’accueil des équipes d’entreprises débutera à 17 h, suivi du coup d’envoi du rallye à 17 h 30.

Chaque équipe visitera tour à tour les kiosques afin de réaliser les différents défis chronométrés. L’événement se conclura à 18 h 45 par l’annonce de l’équipe gagnante, et se poursuivra par une période de réseautage accompagnée de rafraîchissements et de petites bouchées.

L’équipe de la CAPH se tient à la disposition des organismes qui souhaiteraient obtenir du soutien pour la planification de leur défi ou la recherche d’un partenaire d’entreprise.

Cet événement se veut une occasion concrète de dialogue et de sensibilisation entre le milieu communautaire et le monde des affaires, dans le but de promouvoir une société plus inclusive.