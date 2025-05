Un marathon pour le Septilien miraculé

Il y a un an, jour pour jour, le Septilien Charles Landry sortait du coma, six jours après un accident de vélo de montagne qui le plaçait entre la vie et la mort. Ce dimanche 25 mai, il a célébré la vie comme il le voulait lors de sa longue réadaptation, courir un marathon, 42,2 km.

Tout au long des quatre boucles de quelque 10,5 km, Charles Landry, 23 ans, a été accompagné, par bout, d’amis et d’adeptes de course à pied.

Le dernier tour, les quelque dix derniers kilomètres n’ont pas été de tout repos. Il a été encouragé par ceux et celles qui l’accompagnaient, mais également au son de ceux et celles qui le klaxonnaient. Il y avait plus de monde que ce à quoi Charles s’attendait. « Ça me crinquait! »

« À la fin, j’avais les larmes aux yeux », a-t-il mentionné. Il n’était pas le seul. Ses parents, Mario Landry et Cathy Pedneault, qui l’attendaient, aussi. Son frère Justin, qui a fait la deuxième moitié des 42,2 km avec Charles lui a démontré son admiration d’une chaleureuse accolade.

Sans cet accident, Charles n’aurait jamais pensé s’aventurer pour un marathon, même s’il est très sportif. Un marathon, « ça sortait de l’ordinaire », dit-il, pour parler du défi qu’il venait de relever.

« C’est célébrer la vie, aussi quétaine que ça peut en avoir l’air », mentionne-t-il.

Incroyable!

Les émotions toujours palpables chez son père Mario Landry, une dizaine de minutes après cet accomplissement.

« Quand on regarde où il est parti et où il est rendu, c’est incroyable », souligne le paternel, les yeux humides sous ses lunettes de soleil.

« Les médecins avaient parlé d’un long marathon, et non d’un sprint, qu’il allait y avoir des bouts plus durs, plus rough, que ça ne serait pas toujours facile. On a passé l’année à l’encourager. Il a compris ce que c’était un marathon et il vient de le prouver. C’est une belle célébration », renchérit M. Landry.

Charles verra pour son prochain défi!