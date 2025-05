Du talent nord-côtier sur les terrains de pickleball

(ASPT) L’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau a fièrement porté les couleurs de la Côte-Nord lors du tournoi Marcel-Lemieux, un événement fédéré tenu à Trois-Rivières du 16 au 18 mai.

Plusieurs de ses membres se sont illustrés sur les terrains, ramenant à la maison un total de trois médailles.

Dave Morin a tout d’abord décroché la médaille d’argent en simple dans la catégorie 4.0 – 55 ans et plus. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée en duo avec Luc Pelletier, les deux joueurs s’emparant de la médaille d’or en double masculin, catégorie 4.0 – 50 à 59 ans.

Chez les femmes, le tandem formé de Céline Riopel et Louise St-Laurent a également connu un parcours sans faute. Les deux joueuses baie-comoises ont raflé la médaille d’or dans la catégorie 3.5 – 60 ans et plus.

Une fierté régionale

Pour Yves Cyr, président de l’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau, ces résultats témoignent de la vitalité du sport dans la région. « Nos joueurs et joueuses s’investissent énormément et les résultats parlent d’eux-mêmes », lance-t-il. « C’est une belle reconnaissance pour le travail accompli dans les dernières années. »

Avec un nombre de membres en constante croissance et une présence affirmée sur la scène provinciale, le pickleball gagne en popularité à Baie-Comeau.

Dave Morin a remporté l’argent en simple. Photo courtoisie