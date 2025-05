Un franc succès pour Troques-tu? à Sept-Îles

Échanger des morceaux de vêtements contre d’autres, c’est plus que profitable. L’édition 2025 de Troques-tu? a rassemblé plus de 150 personnes dans une ambiance festive et conviviale, le 18 mai, à l’Hôtel Sept-Îles.

Grâce aux 2 500 vêtements récoltés, dont 1 600 ont été troqués sur place, c’est une somme de 3109,01 $ qui a été amassée. Ces profits ont été remis à l’organisme Panache art actuel pour soutenir leur mission artistique et sociale.

Les morceaux de vêtements qui n’ont pas trouvé preneur ont été distribués aux friperies locales partenaires, soit Recyk & Frip, Friperie Kristina, le Centre des femmes aux 4 vents et le Centre de dépannage du parc Ferland.

Musiciens, artistes peintres en direct et une dizaine d’artisans et quelques organismes et entreprises d’ici ont agrémenté l’événement, en plus d’un photobooth et de tirages.

« Merci à toutes les personnes impliquées ! Ensemble, on fait rayonner la solidarité et la créativité sur la Côte-Nord », souligne l’artisane de l’événement, Marie-Jeanne Tremblay. Le comité organisateur de Troques-tu? comptait aussi Sarah-Jeanne Morency, Khouloud Gharbi, Maxime Pineault et Julie-Han St-Gelais.