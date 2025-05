Les Biscuits sourire profitent à deux organismes de Sept-Îles et Port-Cartier

L’heure était à la remise de chèques cette semaine pour la campagne de financement des Biscuits sourire dans les Tim Hortons de Sept-Îles et Port-Cartier. C’est un peu plus de 25 000 $ qui ont été remis à deux organismes.

C’est le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles (MEV-SÎ) et la Maison de la Famille de Port-Cartier qui en profitent.

La campagne 2025, tenue du 28 avril au 4 mai, rapporte 17 336,94 $ au Module et 8 196,57 $ à la Maison.

De part et d’autre, on remercie les propriétaires des restaurants, soit Jean-Christophe Harrisson pour Sept-Îles et Olivier Nijimbere pour Port-Cartier.

Les fonds remis au MEV-SÎ serviront aux activités et sorties organisées pour permettre aux personnes handicapées de socialiser et de briser l’isolement.

« Ils sont aussi investis dans des projets de sensibilisation afin de promouvoir l’accessibilité universelle. Chaque sourire vendu permet au MEV-SÎ de faire rayonner les personnes handicapées », souligne la directrice générale, Chantal Gallant.

Déjeuner

Par ailleurs, le Module organise son Déjeuner du printemps, le 31 mai, en marge de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui aura lieu du 1er juin au 7 juin, sous le thème 2025 « On perd de vue le potentiel quand on voit seulement la différence. »

Le déjeuner se tiendra à la salle des Chevaliers de Colomb de Sept-Îles, de 8 h à 12 h. L’invitation est lancée à tous. Il en coûte 15 $ par personne. Les billets sont en vente à la porte. Pour les membres du MEV-SÎ, c’est gratuit.