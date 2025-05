La nouvelle coopérative de Rivière-Saint-Jean attend ses clients 

Rivière-Saint-Jean n’est plus un désert alimentaire depuis quelques semaines, mais sa nouvelle coopérative espère des clients en plus grand nombre, afin d’assurer sa pérennité.

Depuis 2016, cette petite municipalité de la Minganie n’avait plus de dépanneur. Les résidents de Rivière-Saint-Jean devaient donc parcourir environ 15 kilomètres pour se rendre à Longue-Pointe-de-Mingan pour obtenir des denrées.

Cette idée de coopérative est née d’une initiative citoyenne en 2019. Après des années de travail, c’est le 22 avril 2025 que le commerce a enfin ouvert ses portes à la clientèle.

« Les gens l’attendaient cette ouverture », dit Claire Germain, présidente du conseil d’administration.

La coopérative vend du pain, du lait, des produits surgelés, des légumes et fruits frais, etc. Trois employés y travaillent.

Un des grands défis de la coopérative sera de défaire certaines habitudes des résidents de ce village d’environ 200 âmes. Comme le constate Mme Germain, plusieurs personnes ont pour routine d’aller faire leurs achats à Longue-Pointe-de-Mingan, ou à Havre-Saint-Pierre.

« Les gens doivent prendre l’habitude de venir à la coopérative, lorsqu’ils ont besoin de pain ou de lait », dit-elle.

Pour attirer les résidents, l’affichage du commerce sera amélioré par l’installation d’un panneau extérieur. De plus, les réseaux sociaux seront utilisés pour mettre en valeur les produits qui sont disponibles dans le commerce.

« On veut montrer qu’on ne vend pas seulement des chips et du chocolat », affirme la présidente du CA.

Elle lance d’ailleurs un appel à la clientèle pour s’assurer du succès de ce nouveau commerce.

« On voudrait plus d’achalandage. On cherche des revenus pour assurer la pérennité de la coop. C’est une coop qui est fragile, mais on est très confiant qu’on va être capable », affirme Claire Germain. « C’est un service local de proximité. Vous allez sûrement trouver des produits dont vous aurez besoin », dit-elle aux résidents de Rivière-Saint-Jean/Magpie.

Le bâtiment de la Coopérative de Rivière-Saint-Jean est situé le long de la route 138 au centre du village. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Services

Parmi les services qui seront bientôt offerts dans le commerce, il y aura l’achat de carte de bingo, ainsi que la possibilité de récupérer ses médicaments qui seront livrés depuis Havre-Saint-Pierre.

« Étant une coop, c’est important de pouvoir rapatrier plusieurs services et de dépanner les gens », dit-elle.

Le commerce a aussi entrepris des démarches pour obtenir son permis de vente d’alcool.

Initialement, il était envisagé que la coopérative ait une station d’essence, mais cette idée a été mise sur la glace, pour l’instant.

« Comme il y a eu des dépassements et des imprévues, on a d’autres priorités pour l’instant. Ce n’est pas annulé, mais c’est retardé, tant qu’on n’aura pas remis sur pied les finances de la Coop », affirme Mme Germain.

La coopérative est ouverte tous les jours de 8 h à 18 h. Des ajustements pourraient être faits à l’horaire, si la demande se fait ressentir.