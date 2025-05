Beauce Carnaval réagit au grave accident à Baie-Comeau 

L’entreprise Beauce Carnaval a publié il y a quelques minutes, un communiqué en lien avec l’incident survenu la veille sur son site de Baie-Comeau, où un employé a été blessé.

La direction précise qu’il s’agit d’un « geste isolé » causé par une erreur humaine, et affirme que « la sécurité du manège n’est pas en cause ».

« Il s’agit d’un geste isolé, sans lien avec l’état ou la sécurité du manège concerné », peut-on lire dans la déclaration officielle.

L’accident, qui s’est produit en soirée hier, a nécessité l’intervention des services d’urgence. Aucun visiteur n’a été blessé. L’employé impliqué a été pris en charge à l’hôpital le Royer de Baie-Comeau et a été transporté par la suite dans un centre hospitalier de Québec selon Véronique Vallée, porte-parole de Beauce Carnaval. « Il est entre bonnes mains », a-t-elle précisé.

« Nos pensées les plus sincères accompagnent notre collègue et sa famille dans cette épreuve. Cet événement nous touche profondément », souligne Beauce Carnaval, qui rappelle que ses opérations reposent avant tout sur le travail d’hommes et de femmes dévoués.

La direction appelle également la population à faire preuve de respect envers son personnel, « ce sont des personnes engagées et passionnées, qui travaillent fort pour offrir des moments de joie en toute sécurité ».

Quant à savoir si l’ouverture du site prévue ce soir et jusqu’au 25 mai inclusivement allait être maintenue, Beauce Carnaval a indiqué ceci : « Nos employés sont actuellement avec des intervenantes, nous évaluerons la situation par la suite ».

L’entreprise réitère que la sécurité demeure au cœur de ses priorités et assure qu’elle reste vigilante dans le suivi de cet événement.