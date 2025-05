Aluminerie Alouette certifiée ISO 50001

Un audit en profondeur des pratiques d’Aluminerie Alouette a mené le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) à octroyer le sceau ISO 50001 à l’industriel pour son engagement envers une saine gestion de l’énergie.

« La plus grande aluminerie des Amériques, qui met en valeur l’électricité québécoise sous forme de gueuses d’aluminium de haute pureté, s’assure constamment d’une utilisation responsable et efficace des ressources renouvelables nécessaires à sa production », indique-t-on.

« Nos équipes sont engagées ; chaque mégawatt d’électricité doit être utilisé judicieusement, afin de produire un maximum d’aluminium responsable », affirme le président et chef de la direction, Claude Gosselin.

Les équipes en place favorisent les bonnes pratiques en matière de consommation d’énergie, selon l’entreprise.

« L’ajout de cette norme à nos systèmes de gestion s’intègre parfaitement dans la poursuite de nos initiatives d’amélioration continue visant la décarbonation et une plus grande compétitivité », soutient le directeur Technologie et excellence opérationnelle, Martin Tremblay.

La rareté de la ressource énergétique motive l’entreprise à déployer des technologies impliquant l’énergie verte, des actions incluses dans son plan de décarbonation.

ISO 50001 est une norme volontaire internationale mise au point par une cinquantaine de pays membres de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en 2011. Elle propose des lignes directrices pour déployer un système de gestion de l’énergie efficace afin, notamment, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants liées à la combustion d’énergie. Comme toute norme ISO, elle n’est pas d’application obligatoire.