Un badiste de Uashat mak Maniutenam termine sa saison sur le podium

La saison sur les courts de badminton s’est bien terminée pour Nathaniel Mckenzie de Uashat mak Mani-utenam. Il a remporté la médaille de bronze en double masculin au Championnat canadien Senior.

Après un top 8 en mixte et en double masculin au Championnat canadien universitaire en mars à Québec, celui qui porte les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval a couronné sa saison, à Moncton, du 14 au 17 mai.

Nathaniel Mckenzie et son partenaire de jeu, Julien Déry, entraîneur adjoint chez le Rouge et Or, ont gagné le bronze au Championnat canadien Senior. Il s’en est fallu de peu pour que le duo se retrouve en grande finale. La paire s’est avouée vaincue en trois manches dans leur duel du carré d’as, aux mains des éventuels médaillés d’argent.

L’athlète de Uashat mak Mani-utenam, étudiant en psychologie, s’est dit « bien content » de sa fin de saison.

Pour l’ensemble de sa saison, « ç’a été ma meilleure année à date. C’est sûr qu’il y a eu quelques déceptions en cours de route, mais somme toute, niveau performance, c’est ma meilleure », a-t-il dit.

Nathaniel Mckenzie compte revenir pour une cinquième et dernière saison avec le Rouge et Or à la prochaine rentrée scolaire. Il affiche déjà ses intentions.

« On a gagné le championnat provincial mixte, mais on a échappé celui des gars. Je ne l’ai jamais gagné, donc je pense revenir pour aller gagner ça », a-t-il mentionné.