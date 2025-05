Portneuf-sur-Mer : accusé d’agression sexuelle sur deux membres de sa famille

Un homme de Portneuf-sur-Mer fait face à des accusations de contacts sexuels et d’agression sexuelle sur deux membres de sa famille. Il a été arrêté par les policiers en janvier, mais remis en liberté pendant les procédures judiciaires.

Il est également accusé de corruption d’enfants, de communications indécentes, de possession non autorisée d’une arme à feu et d’avoir entreposé des armes à feu en contravention à un règlement.

Il n’aurait pas non plus respecté ses conditions de libération en se retrouvant le 7 février en présence physique de ses enfants, ce qui lui a valu un retour devant le juge au palais de justice de Baie-Comeau. Il n’est toujours pas détenu et il a plaidé non coupable à ce nouveau chef d’accusation.

« Dans les autres dossiers, il a réservé son choix de mode de procès. Cela veut dire qu’il n’a pas encore fait son choix quant au type de procès qu’il souhaite », précise Me Patricia Johnson, porte-parole adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Les faits reprochés

C’est entre le 23 mai 2008 et le 23 mai 2009 que les contacts sexuels et l’agression sexuelle se seraient déroulés. L’accusé aurait touché une partie du corps de la victime à des fins d’ordre sexuel en plus de l’agresser sexuellement.

L’homme aurait répété l’agression sexuelle sur une autre victime, entre le 16 mai 2015 et le 21 janvier 2025, soit sur une période de près de 10 ans. Tous les faits auraient eu lieu à Portneuf-sur-Mer.

De plus, du 19 septembre 2019 au 21 janvier 2025, l’accusé aurait participé à un adultère ou à une immoralité sexuelle, mettant ainsi en danger les mœurs des enfants et rendant la résidence impropre à leur présence. C’est ce qui lui vaut le chef d’accusation de corruption d’enfants.

En ce qui concerne l’accusation de communications indécentes, le Portneuvois aurait agi ainsi dans l’intention d’alarmer ou d’ennuyer une des deux victimes entre le 19 et le 21 janvier 2025.

L’homme sera de retour devant le tribunal le 9 juin prochain, alors que la défense aura pris connaissance de la preuve déposée par la Couronne.

Notons que des ordonnances de non-publication nous empêchent de divulguer l’identité de l’accusé ainsi que certains détails de l’affaire pour ne pas identifier les victimes.