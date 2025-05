Golf l’Envol – SFP Pointe-Noire : une écrivaine et un directeur général à la co-présidence d’honneur

Le golf servira à nouveau la cause de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFP Pointe-Noire) est derrière l’organisation du tournoi qui en sera à une cinquième édition le 19 août prochain au Club Sainte-Marguerite.

Pour l’occasion, l’Envol et la SFP Pointe-Noire misent sur deux personnalités à la co-présidence d’honneur, soit Kim Thúy, écrivaine québécoise d’origine vietnamienne, et Normand Ambroise, directeur général d’ITUM.

Arrivée à Granby à l’âge de 10 ans avec sa famille, Kim Thúy fait un parallèle avec ce qu’elle a vécu à cette époque et l’importance du soutien reçu. « Nous avons été chaleureusement accueillis et accompagnés par la ville, les instances gouvernementales, et surtout par les citoyens », exprime-t-elle.

« Leur soutien nous a permis de nous enraciner sur cette nouvelle terre, dans notre pays adoptif. De la même manière, l’Envol s’est donné la mission d’accueillir les familles qui ont besoin d’une main bienveillante, de bras généreux et de cœurs ouverts », renchérit-elle.

La co-présidente d’honneur soutient que les activités organisées par l’Envol aident à tisser ces liens « qui nous enrichissent en tant que communauté, en tant que société, en tant qu’êtres humains », mentionne celle qui n’a jamais joué au golf.

Mme Thúy et M. Ambroise se dont dit honorés de cette co-présidence de l’édition 2025 du Tournoi de golf de l’Envol.

« Je souhaite souligner le merveilleux travail de l’Envol qui se consacre quotidiennement au soutien des familles de la région », souligne M. Ambroise.

En quatre éditions jusqu’à maintenant, ce rendez-vous de golf a permis d’amasser plus de 400 000 $ pour la cause de l’Envol.

Ce qu’ils ont dit

« Le Tournoi de golf de l’Envol représente un véritable levier pour nous permettre d’offrir un soutien concret aux familles de notre communauté. C’est grâce à la générosité de tous que nous pouvons continuer notre mission et faire une différence concrète dans la vie de centaines de familles. Nous sommes choyés de pouvoir compter encore cette année sur la SFP Pointe-Noire et sur des co-présidents d’honneur d’exception qui permettront assurément de faire rayonner le Tournoi et la cause de l’Envol. » — Diane Roux, directrice de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles.

« Au fil des éditions, le Tournoi de golf de l’Envol est devenu un incontournable de l’été pour la communauté d’affaires, alliant plaisir, réseautage et engagement social. Nous sommes fiers de répondre encore présents pour cette 5e édition qui s’annonce haute en couleur. J’invite les entreprises de la région et tout particulièrement les partenaires de la SFP Pointe-Noire à se joindre à nous pour soutenir l’Envol, un organisme indispensable pour de nombreuses familles de la région. » — Louis Gravel, président-directeur général de la SFP Pointe-Noire