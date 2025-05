Une médaille de bronze pour l’Académie de judo de Sept-Îles aux Championnats canadiens

L’Académie de judo de Sept-Îles comptait quatre athlètes aux Championnats canadiens ouverts qui se tenaient à Calgary du 15 au 19 mai. Leyia Chiasson y a décroché une médaille.

Leiya Chiasson a remporté le bronze chez les U16 F, moins 57 kg. Chez les U18, elle a terminé en cinquième position.

Toujours chez les U16, c’est une cinquième place pour Laurianne Rodgers (moins 48 kg).

Ahmed et Aicha Sebraoui ont respectivement conclu leur parcours sur les tatamis, respectivement, au 9e rang (U16 M, moins 73 kg) et au 7e rang (U16 F, plus 70 kg).

Ennuyée par des problèmes au dos, Sara-Anne Beaudin n’a pas pris part aux Championnats canadiens ouverts.

Leiya Chiasson et Laurianne Rodgers se rendront au Brésil en juillet. Elles font partie des athlètes de l’Équipe du Québec relève et élite retenues pour un voyage de développement pour les U16 et les U18.

En plus de pouvoir prendre part à deux tournois, les deux Septiliennes auront l’occasion de s’entraîner dans les prestigieux centres d’excellence de São Paulo et de Belo Horizonte. Le Brésil figure parmi les cinq plus grandes puissances mondiales du judo, avec plus d’un million de pratiquants.