Une dixième place pour Charles Paquet à Yokohama

Charles Paquet a signé son premier top 10 de la saison 2025 de triathlon en fin de semaine au Japon. Le Port-Cartois a pris le 10e rang de la Série des Championnats du monde de Yokohama.

Concourant sur distance olympique, l’athlète de 27 ans a mis 01:42:51 à franchir les 1,5 km de natation, les 37,23 km de vélo et les 10 km de course à pied.

Charles Paquet se trouvait près des meneurs tout au long des sections de natation et de vélo. Le classement s’est toutefois joué à la course à pied.

L’étape de Yokohama a été l’affaire de l’Australien Matthew Hauser avec un chrono final de 01:41:08.

Charles Paquet retournera dans l’action le 30 mai pour sa troisième compétition de la saison, soit la Série des Championnats du monde d’Alghero, en Italie.