Le Club de taekwondo de Sept-Îles brille au Championnat canadien

Le Club de taekwondo de Sept-Îles a excellé en fin de semaine au Championnat canadien qui se tenait sur la Rive-Sud de Québec, avec une récolte de vingt médailles.

Ce sont vingt médailles sur une possibilité de vingt-sept pour le palmarès du Club de taekwondo de Sept-Îles. Le Club de Charny accueillait la compétition dans le cadre de ses 40 ans.

Marie-Ève Duguay et Laurence Canuel se sont couvertes d’or tant en combat qu’en formes, réalisant chacune le doublé. Un autre Canuel, soit Jean-Denis, a décroché le titre en formes, en plus d’une médaille d’argent en combat.

Jérémie Leduc et Edmond Michaud ont aussi pris place sur la plus haute marche du podium, respectivement en combat et en formes. Le premier a aussi décroché une médaille de bronze en formes, le second ajoutant l’argent en combat à sa récolte.

Quatre autres Septiliens ont également quitté Charny avec deux médailles, soit Noah Ratsimarizay (argent en formes/bronze en combat), Cassandre Michaud (bronze en formes et en combat), Maxime Chassé (bronze en formes et en combat) et Keven Bergeron (argent en formes/bronze en combat).

Jeremy Jones (bronze en combat) et Jake Bond (bronze en formes) complètent la récolte.

« Pour quatre de nos élèves, il s’agissait de leur première expérience de compétition et, à l’exception de M. Canuel, c’était la première expérience de compétition de niveau national pour nos athlètes », a fait savoir le Club de taekwondo de Sept-Îles.

La délégation comptait aussi Julie Yockell, Zacharie Canuel et Rida Zouraibi.