Derniers préparatifs pour les aires de jeux à Sept-Îles

Preuve que la saison estivale approche, l’installation des balançoires dans les différents parcs de la Ville de Sept-Îles s’est amorcée cette semaine.

Il s’agit de la dernière étape avant l’ouverture « officielle » des aires de jeux.

L’installation des balançoires ne se fait pas à une date précise à la Ville de Sept-Îles. Cela dépend de la température et du dégel des sols.

Le service des communications de la Ville explique que chaque printemps, l’équipe des Parcs et espaces verts effectue une inspection complète des aires de jeux dans les différents parcs de la ville. Cela permet de déceler les bris dans les modules et de les réparer. De plus, lors de l’inspection, la dureté et la compaction du sol sont mesurées pour s’assurer que les surfaces soient sécuritaires pour les enfants, en termes d’absorption des chocs.

Pour que l’installation des balançoires soit réalisée, il faut également que le sol ne soit pas gelé. Il y a un risque de blessures lors d’une chute si le sol est encore gelé.

« Ce n’est qu’une fois que tout est conforme que nous installons les balançoires. Et c’est à partir de ce moment que les enfants peuvent venir s’amuser dans les aires de jeux en toute sécurité », écrit la Ville de Sept-Îles.

On compte 62 parcs et espaces verts sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, dans lesquels sont répartis 99 équipements sportifs et récréatifs et 187 équipements récréatifs pour les enfants (modules de jeux, balançoires, etc.).