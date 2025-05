Route 138 : une entrave à Franquelin durant deux jours

Les automobilistes qui circuleront sur la route 138 à Franquelin seront arrêtés au km 823 en raison de travaux à proximité d’un ponceau.

Ces travaux, qui se dérouleront les 20 et 21 mai, entraîneront une circulation en alternance sur une voie à l’aide de feux de circulation. La vitesse sera réduite à 50 km/h.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi », indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel, rappelle le ministère par voie de communiqué.

Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, il est possible de consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids.