Pont sur le Saguenay : la Coalition 138 mise sur Québec avant tout

Même si une participation du fédéral pourrait s’avérer nécessaire dans le montage financier du projet, la Coalition Union 138 souhaite concentrer ses efforts sur Québec pour faire avancer le dossier du pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.

« Tant que la décision n’est pas prise au niveau provincial, nous allons mettre nos énergies à ce niveau-là », affirme le porte-parole du regroupement, Guillaume Tremblay.

« Tant mieux si le fédéral nous dit qu’il est prêt à embarquer, mais il faut que le provincial avance. Le projet relève de la juridiction provinciale, tout part de Québec. »

Le 28 avril dernier, le gouvernement Legault a transmis à la coalition les conclusions d’une étude attendue sur la faisabilité du projet. Ce document n’a toujours pas été rendu public. La vice-première ministre Geneviève Guilbault a toutefois confirmé qu’un dialogue avec Ottawa est envisagé.

« On est dans une situation budgétaire, vous le savez […] et on aura la discussion avec nos nouveaux collègues du fédéral. D’ailleurs, le fédéral, on s’attend à ce qu’il participe au projet », avait-elle déclaré.

Pour la Coalition 138, la priorité est désormais de voir le projet figurer au Plan québécois des infrastructures (PQI). Une rencontre avec le bureau de projet est prévue en juin pour faire le point sur les études qui ont été réalisées.