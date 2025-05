Une nouvelle image de marque pour la MRC de Minganie

La MRC de Minganie a procédé au dévoilement d’une nouvelle image de marque.

Cette initiative a pour objectif de moderniser les éléments visuels de la MRC, de mieux faire connaître le rôle de la MRC et d’informer davantage la population. Il est également souhaité que cette nouvelle image de marque renforce le sentiment d’appartenance tout en mettant en lumière la richesse humaine et naturelle du territoire minganois.

Le nouveau logo est composé de trois éléments importants de la région. Il s’agit d’une ancre, de vagues et d’un arbre.

Capture d’écran

Un nouveau slogan a aussi été adopté. Il s’agit de : « Terre de proximité • Mer d’opportunités». Dans ce slogan, la proximité désigne la solidarité des communautés et l’accessibilité du territoire immense. Les opportunités évoquent le potentiel de développement du territoire et les possibilités pour les citoyens actuels et futurs, les entreprises et les organismes de trouver leur place.

La MRC est enthousiaste par rapport à cette nouvelle image de marque.

« Avec cette nouvelle image et notre stratégie de communication, nous affirmons notre volonté de renforcer la proximité avec nos citoyennes et citoyens, de nourrir la fierté collective, et de construire un avenir ambitieux et rassembleur pour notre belle région », affirme la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard.