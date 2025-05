Matane-Côte-Nord : deux traversées annulées et deux incertaines lundi

En raison de conditions de navigation défavorables, les traversées prévues pour le 19 mai de 8 h et 11 h sont annulées. Les départs de 14 h et 17 h sont incertains et pourraient être annulés.

Les dépôts sur réservations seront remboursés, assure la STQ dans une communication à ses clients.

La décision finale sera confirmée par alerte aussitôt que possible demain matin.

« La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service, mais la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles », affirme la STQ.