L’innovation sera à l’honneur en juin au Cégep de Sept-Îles

Deux événements majeurs consacrés à la promotion de l’innovation se dérouleront au mois de juin à Sept-Îles.

Tout d’abord, le 10 juin, aura lieu le 2e Colloque sur la gestion des actifs. L’événement organisé l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) aura pour thème : « La technologie au service des bonnes pratiques ».

Le colloque se déroulera à l’auditorium du Cégep de Sept-Îles. Au programme : deux conférences captivantes — l’une sur l’inspection automatisée des convoyeurs, l’autre sur les défis liés à la relève en maintenance industrielle. Les participants et les participantes auront également l’occasion exclusive d’assister à l’enregistrement du tout premier épisode du balado de l’ITMI, Entre deux maintenances.

Pour leur part, l’UQAC et ses partenaires tiendront la première édition du Camp Innovation, qui se déroulera au pavillon Alouette et au Cégep de Sept-Îles les 10 et 11 juin. Ce camp réunira des talents de tous horizons pour faire éclore des idées audacieuses et des projets innovants sur la Côte-Nord. Au programme : conférences dynamiques, ateliers pratiques, témoignages inspirants et panels d’experts et d’expertes.

Les participants peuvent s’inscrire au colloque de l’ITMI, au Camp Innovation, ou aux deux événements s’ils le souhaitent au lien suivant : Camp Innovation Sept-Îles.