Trafic de stupéfiants : deux arrestations à Maliotenam

L’équipe mixte d’enquêtes de Sept-Îles a procédé à l’arrestation de deux personnes à Maliotenam relativement au trafic de stupéfiants.

Les deux personnes arrêtées, un homme dans la soixantaine et une femme dans la vingtaine, ont été libérées en attente de la suite des procédures.

Les policiers ont effectué une perquisition dans une résidence et dans un véhicule. Ils ont saisi un peu plus de 25 grammes de cocaïne, près de 50 médicaments d’ordonnance, 200 $ en argent et une petite quantité d’un stupéfiant en poudre à analyser.

C’est grâce à des informations reçues du public qu’une enquête a été initié en mai 2025.

L’équipe mixte d’enquêtes de Sept-Îles est composée d’enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM).