Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Un garde de sécurité à la séance du conseil de Sept-Îles

Après les dernières séances du conseil qui ont été agitées, il y avait un garde de sécurité qui était présent à l’hôtel de ville lors de la séance du 12 mai.

Bâtir une « route du fer » entre le Japon et Sept-Îles

Le fer de la fosse du Labrador est en train de se positionner de manière à ce que les yeux du monde entier se rivent sur lui. Tout le monde veut atteindre le « net zéro » et il pourrait bien être la clé du succès pour y parvenir. Et cette clé, elle transbordera par le Port de Sept-Îles afin d’être livrée à destination.

Un important exercice militaire à Sept-Îles

Un exercice militaire réunissant l’Armée canadienne et la Marine nationale française se déroulera à Sept-Îles le 17 mai.



Godbout Fest : 10 000 personnes attendues à Godbout

Du rêve d’un passionné à une réalité en pleine effervescence, le Godbout Fest s’apprête à faire vibrer toute la Côte-Nord. Derrière ce projet audacieux, on retrouve Valérie Desbiens et son conjoint Harold Couturier, co-organisateurs de l’événement et propriétaires du Pub Ancien Magasin Général de Godbout.



Le projet de 121 logements à Sept-Îles « en péril»

Le projet de 121 logements à Sept-Îles pourrait être en péril, selon les dires du président de la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO), Guy Berthe, en raison de retards dans l’obtention d’une autorisation de la Ville.

La présidente du Conseil du patronat accueillie par des « gestes d’intimidation » à Sept-Îles

Le Conseil du patronat affirme que sa présidente, Marie-Claude Perreault, a été accueillie par des « gestes d’intimidation » posés par des membres d’organisation syndicale, lors de son arrivée à l’aéroport de Sept-Îles.

Arrestation spectaculaire d’un homme armé à l’aéroport de Sept-Îles

L’arrestation d’un homme armé à l’aéroport de Sept-Îles a donné petite une frousse à des témoins de la scène plutôt spectaculaire, mardi.

Les Septiliens compostent plus que les Montréalais !

Près d’un foyer sur deux (43%) a adopté la pratique du compostage telle que proposée par la Ville, une statistique qui place Sept-Îles en tête de peloton bien devant Montréal (35 %). Mais attention à ce que vous déposez dans le bac brun ! De gentilles « patrouilles des bacs » seront sur le terrain à partir du 19 mai, pour vous aider à faire mieux.

Traverse Rimouski-Forestville : Micheline Anctil veut mobiliser la région

La Ville de Forestville a donné publiquement son appui sans équivoque à la relance de la traverse Rimouski-Forestville en adoptant une résolution à la séance municipale du 13 mai. Elle demande aux autres instances gouvernementales de faire de même.

Entente de principe pour 2500 Métallos chez ArcelorMittal; grève évitée

Soulagement sur la Côte-Nord: les 2500 syndiqués des Métallos chez ArcelorMittal viennent de conclure une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective, alors qu’une menace de grève planait.

Des compressions d’au moins un demi-million pour le Cégep de Sept-Îles

C’est avec une compression budgétaire d’au moins 500 000 $ que le Cégep de Sept-Îles devra faire son budget 2025-2026 et il s’efforce de trouver des solutions, pour éviter d’impacter les services aux élèves et les emplois.

Havre-Saint-Pierre ne se fait pas d’illusions pour un nouvel aréna

Toujours en attente de trouver une solution pour financer son projet de nouvel aréna, la municipalité de Havre-Saint-Pierre poursuit ses efforts et sa réflexion, afin de prolonger la vie de l’aréna Denis-Perron.

François Legault soulève l’idée d’un oléoduc débouchant à Sept-Îles

Le premier ministre du Québec, Francois Legault, a lancé l’idée d’un oléoduc qui pourrait traverser le Québec et se rendre à Sept-Îles pour amener le pétrole albertain.

Pas de débat pour la chefferie d’ITUM : une coutume mise de côté

Il n’y aura pas de débat entre les deux candidats à la chefferie de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, puisque l’un d’eux a décliné l’invitation.

Festival Innu Nikamu | Un premier nom pour l’édition 2025

L’annonce d’un premier artiste était attendue par les festivaliers en vue de la 41e édition d’Innu Nikamu à Maliotenam cet été. Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, foulera la scène de cet événement culturel et musical.