Au Château Laurier avec mes deux terreurs

Je suis une grande fan des hôtels. Au grand dam de mon conjoint, qui chéri notre roulotte, j’ai clairement transmis cet intérêt à mon presque 5 ans et à ma 3 ans, pour qui « vacances » rime désormais avec « hôtel ». Mon petit clan et moi avons récemment été invités au Château Laurier de Québec.

Il y a quelques semaines, nous avons eu un petit aller-retour à faire à Québec, pour célébrer les 40 ans surprise de mon beau-frère. On va se le dire, la Côte-Nord, c’est génial, mais un des irritants de ce magnifique lieu où il fait bon de vivre, c’est exactement ça : les petits aller-retour, un week-end, pour une occasion spéciale en ville… ça fait loin !

Juste pour se remettre du trajet, ça prend une journée. Et boom, on doit déjà remettre ça pour le retour. Bref, faut l’aimer le beau-frère. Surtout quand on a des enfants, particulièrement de jeunes enfants. On dirait que la ride d’auto sert juste à charger leurs batteries, déjà bien bien pleines. Résultat, quand ils débarquent pour vivre leur vie, ils sont PRÊTS, et ce n’est pas peu dire.

De notre côté, les parents, on est brûlés. Conduire, les divertir, gérer les lunchs de route, les pipis minute et retenir son souffle lorsque miraculeusement, ils tombent endormis.

C’est là que l’arrivée, pour moi, fait toute la différence. J’adore ma famille, mais on va se le dire, débarquer chez la parenté avec nos bagages à en plus finir et nos cocos crinqués comme s’ils avaient dévalisé le magasin de bonbons, c’est stressant.

On veut pas qu’ils brisent rien, qu’ils gossent le vieux chien de la famille, qu’ils laissent traîner des petits Lego partout… Alors on se retrouve à être dans la gestion, au lieu d’un peu apprécier le moment présent et de se remettre de nos 9 heures de char.

Mais pour la fête de mon beau-frère, j’ai vécu un game changer, comme on dit. Le Château Laurier. Étant originaire de Québec, j’ai toujours connu cet hôtel qui célèbre cette année ses 50 ans. Il est situé au cœur du Vieux-Québec. On a la vue sur le Manège militaire (reconstruit), où tant d’histoire s’est déroulée. On est à distance à pied des bons restaurants, des bars, des Musées, des magasins… De par son emplacement clé, au fil de son existence, le Château Laurier a été hôte de grandes rencontres diplomatiques, d’événements politiques majeurs, de célébrités internationales !

Alors honnêtement, je n’aurais pas eu le réflexe de le considérer comme un hôtel pour voyager en famille. On est débarqué dans le hall après cette longue route, trop tôt pour le check in officiel.

« Pas de problème, vos chambres sont prêtes ».

Alléluia !

Je vais pouvoir me déposer quelque part avant de repartir à l’aventure. Et précision, on nous a dit « vos chambres », parce qu’on voyageait aussi avec ma belle-mère dans cette histoire. Imaginez sa joie de pouvoir profiter de sa belle chambre d’hôtel après Sept-Îles-Québec en pick up, assise entre ses deux petits trésors…

Parlant des « petits trésors », j’avais un peu le rythme cardiaque à la hausse, lorsqu’ils se sont mis à courir partout, à rire et à crier en jouant à cache-cache dans l’entrée du magnifique hôtel.

Mais le Château Laurier a beau recevoir de grands politiciens et des célébrités, c’est une entreprise familiale, et ce, depuis sa fondation, en 1975. Il est à ce jour sous la supervision d’Aude Lafrance-Girard, troisième génération de la famille fondatrice. Je l’ai bien senti quand, dans cette envolée de partie de cache-cache enlevante, des employés qui travaillaient dans des bureaux à l’arrière sont venus admirer la scène.

« On peut venir jouer nous autres aussi ? »

Ah soulagement ! Je me suis tout de suite senti la bienvenue, plutôt que la dérangeante avec sa marmaille.

On monte à notre chambre.

Encore là, wow. La GRANDEUR. Deux immenses lits king. De la place pour circuler. Une grande salle de bain. On va se le dire, deux lits king, ce n’est pas fréquent dans les hôtels. Lorsqu’on a de jeunes cocos, c’est tellement parfait. De la place pour dormir confortablement, peu importe le set up requis (les enfants ensemble, papa maman ensemble, un parent avec un enfant, ou un parent avec 2 enfants…. ça fonctionne !).

On était aussi voisin de la chambre à grand-mère. L’hôtel nous a super bien accommodés avec cet imprévu à notre arrivée.

Bon, c’est bien beau de dire qu’il y a de la place pour courir dans les chambres tellement elles sont grandes, mais reste qu’il faut dépenser un peu ce petit monde-là. La piscine au sel fut plus que parfaite pour la cause. Sincèrement, la plus belle piscine d’hôtel que j’ai vue et j’en ai fait quelques-uns ! En plus, on l’a eu à nous tout seul à deux reprises. Le bonheur de sortir de l’eau avec la peau douce plutôt qu’asséchée par le chlore, un petit luxe qui se prend bien.

Bref, à l’aube des vacances, chères familles nord-côtières, je vous le recommande. Si vous avez un, ou des dodos à l’hôtel de prévus dans le coin de Québec, le Château Laurier est Déry approved !